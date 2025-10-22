Mittwoch, 22. Oktober 2025

zurück
Plus Sennfeld

Ursula und Helmut Wolf haben vor 65 Jahren geheiratet

Über die Musik haben sie sich kennen- und lieben gelernt: Am Mittwoch kann das Ehepaar Eiserne Hochzeit feiern.

22.10.2025 UPDATE: 22.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 28 Sekunden
Helmut und Ursula Wolf können am heutigen Mittwoch eiserne Hochzeit feiern. Foto: privat

Sennfeld. (pm/dore) Das Ehepaar Ursula und Helmut Wolf aus Sennfeld kann am 21./22. Oktober eiserne Hochzeit feiern.

Helmut Wolf wurde im Jahr 1935 als einziges Kind des Küfermeisterehepaares Karl und Lina Wolf in Sennfeld geboren. Nach der Volksschule musste er, wie damals üblich, den Beruf des Vaters im elterlichen Betrieb erlernen. Nach Berufsschule und Gesellenprüfung musste der

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.