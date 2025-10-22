Sennfeld. (pm/dore) Das Ehepaar Ursula und Helmut Wolf aus Sennfeld kann am 21./22. Oktober eiserne Hochzeit feiern.

Helmut Wolf wurde im Jahr 1935 als einziges Kind des Küfermeisterehepaares Karl und Lina Wolf in Sennfeld geboren. Nach der Volksschule musste er, wie damals üblich, den Beruf des Vaters im elterlichen Betrieb erlernen. Nach Berufsschule und Gesellenprüfung musste der