Iraker arbeitet als Psychologe für UMAs beim DRK in Seckach
In Deutschland fühlt sich Abbas Thamer am richtigen Ort. Er ist ein "Paradebeispiel für gelungene Integration"
Von Dominik Rechner
Seckach/Buchen. "Er ist ein Paradebeispiel für gelungene Integration", sagt DRK-Kreisgeschäftsführer Steffen Horvath über seinen Mitarbeiter Abbas Thamer. Doch der Weg dahin war auch für den heute 31-jährigen Iraker nicht unbedingt einfach. Ende 2021 kam er nach Deutschland. Zuerst wohnte er in Hardheim, danach in Mannheim, anschließend wieder in