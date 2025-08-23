Samstag, 23. August 2025

zurück
Plus Schweinberg

Willi Baumann feiert heute seinen 90. Geburtstag

Er ist noch immer aktiv, vital, engagiert und sein Motto lautet: "Das tägliche Schaffen hält mich aufrecht". Die Mainmetropole Würzburg ist zweite Heimat.

23.08.2025 UPDATE: 23.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 41 Sekunden
Willi Baumann feiert heute seinen 90. Geburtstag. Foto: Adrian Brosch

Schweinberg. (adb) Dass Willi Baumann am heutigen Samstag seinen 90. Geburtstag begeht, sieht und merkt man ihm nicht an: Der Schweinberger ist außergewöhnlich munter und vital. Selbst im Ehrenamt betätigt er sich nach wie vor: Engagiert führt er die VdK-Ortsgruppe.

Geboren am 23. August 1935 in Schweinberg als ältester dreier Söhne, kann Willi Baumann auf einen interessanten und

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.