Willi Baumann feiert heute seinen 90. Geburtstag
Er ist noch immer aktiv, vital, engagiert und sein Motto lautet: "Das tägliche Schaffen hält mich aufrecht". Die Mainmetropole Würzburg ist zweite Heimat.
Schweinberg. (adb) Dass Willi Baumann am heutigen Samstag seinen 90. Geburtstag begeht, sieht und merkt man ihm nicht an: Der Schweinberger ist außergewöhnlich munter und vital. Selbst im Ehrenamt betätigt er sich nach wie vor: Engagiert führt er die VdK-Ortsgruppe.
Geboren am 23. August 1935 in Schweinberg als ältester dreier Söhne, kann Willi Baumann auf einen interessanten und
