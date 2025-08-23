Schweinberg. (adb) Dass Willi Baumann am heutigen Samstag seinen 90. Geburtstag begeht, sieht und merkt man ihm nicht an: Der Schweinberger ist außergewöhnlich munter und vital. Selbst im Ehrenamt betätigt er sich nach wie vor: Engagiert führt er die VdK-Ortsgruppe.

Geboren am 23. August 1935 in Schweinberg als ältester dreier Söhne, kann Willi Baumann auf einen interessanten und