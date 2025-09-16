Von Sebastian Schuch

Schwarzach. Er hat sein Leben dem Wald gewidmet, bei Dietmar Hellmann ist das keine Floskel. Der 67-Jährige leitete erst das Staatliche Forstamt Schwarzach, dann die untere Forstbehörde des Neckar-Odenwald-Kreises und zuletzt den Forstbezirk Odenwald, insgesamt mehr als 30 Jahre.

Bevor er zum 1. Januar 1993 nach Schwarzach kam, arbeitete er