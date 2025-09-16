Dienstag, 16. September 2025

Plus Schwarzach

Ohne Wald geht es für Ex-Förster Dietmar Hellmann einfach nicht

Der 67-Jährige spricht nach seinem Abschied als Forstbezirksleiter über mehr als 30 Jahre im Dienst der Natur.

16.09.2025 UPDATE: 16.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 54 Sekunden
Zum Abschied hat Dietmar Hellmann seinen eigenen Hochsitz bekommen, den er künftig häufiger nutzen will. Foto: Sebastian Schuch

Von Sebastian Schuch

Schwarzach. Er hat sein Leben dem Wald gewidmet, bei Dietmar Hellmann ist das keine Floskel. Der 67-Jährige leitete erst das Staatliche Forstamt Schwarzach, dann die untere Forstbehörde des Neckar-Odenwald-Kreises und zuletzt den Forstbezirk Odenwald, insgesamt mehr als 30 Jahre.

Bevor er zum 1. Januar 1993 nach Schwarzach kam, arbeitete er

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Schuch Sebastian
Redakteur
zu unseren Autoren  
