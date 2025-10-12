Volker Oesterreich entdeckt DDR-Schriftsteller Eberhard Hilscher neu
Mit dem Erzählband "Rendezvous der Träumer, Narren und Verliebten" bringt Volker Oesterreich bisher unveröffentlichte Satiren des DDR-Autors Eberhard Hilscher heraus – mit Witz, Tiefgang und Zeitgeist.
Von Carmen Oesterreich
Schönbrunn. Abends, wenn die Redaktionsarbeit getan ist und ich noch überlege, ob wir einen Abendspaziergang durch Haag machen oder vor dem Fernseher abhängen, knarzen schon die schmalen Holzstufen. Mein Mann Volker ist auf dem Weg nach oben unters Dach in sein "Arbeitskabuff".
Ein bisschen Stuhlrücken, Räuspern, Rascheln der Notizblätter,