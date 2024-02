Buchen. (tra) Nach der traditionellen Ausgrabung mit dem Faschenachtsspiel verwandelt sich die Buchener Innenstadt am Schmutzigen Donnerstag ebenso traditionell in eine Partymeile.

Und die Narren hatten richtig Glück: Während die Huddelbätze nachmittags noch bei Dauerregen schunkeln mussten, waren die Feiernden abends bei kaum noch spürbarem Nieselregen unterwegs.

In der Innenstadt wummerten die Partyhits aus den Boxen, und vor allem rund um die Turmbar bzw. die "Sonne" am Stadtturm, an den Bars vor dem "Narrenescht" sowie an der Bar am Gasthaus "Schwanen" war jede Menge los.

Buchen gehörte am Schmutzigen Donnerstag wieder den Feierwilligen. Auch im und vor dem Gasthaus „Schwanen“ war jede Menge los. Foto: Tanja Radan

Und auch in den Buchener Gaststätten wurde gefeiert: Die Faschenachtspartys im "Prinz Carl", dem "Reichsadler" und im "Schwanen" waren sehr gut besucht, und es gab teils kein Durchkommen mehr.

Der "Löwen" konnte dieses Jahr wegen des Schwelbrands vor einigen Wochen leider nicht dabei sein, und die "Löwen"-Wirte halfen deswegen kurzerhand beim Nachbarn "Reichsadler" an der Bar aus.

Auch im "Narrenescht" im unteren Parkdeck wurde ausgelassen gefeiert. Wer es ruhiger haben wollte, konnte im "Brunnencafé" eine Pause einlegen und in ruhiger Atmosphäre entspannen.

Erstmals gab es für alle über 18 Jahren eine zusätzliche Location im Foyer der Stadthalle: Dort richteten "Barhamas" und Blackout Eventmanagement eine "90er/2000er-Party" aus.

Erfreulich ist, dass in Buchen entspannt und friedlich gefeiert wurde: Wie das Polizeipräsidium Heilbronn auf Nachfrage der RNZ mitteilte, zeigte die Polizei Präsenz, und der Pressesprecherin waren am Freitagmittag keine Straftaten bekannt. Die Beamten mussten einen Platzverweis wegen aggressiven Verhaltens aussprechen, jedoch sei grundsätzlich friedlich gefeiert worden.