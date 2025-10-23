Donnerstag, 23. Oktober 2025

Plus "Schlafstörung" besonderer Art

Laut rufende Kraniche zogen zwischen 3.30 und 6 Uhr über Buchen

Fremdartige Geräusche: Die Tiere stammen aus Skandinavien, Osteuropa und den baltischen Staaten.

23.10.2025 UPDATE: 23.10.2025 04:00 Uhr 48 Sekunden
Laute Rufe von durchziehenden Kranichen brachten so manchen in der Nacht auf Mittwoch um den Schlaf. Foto: dpa

Buchen. (adb) Die eine oder andere "Schlafstörung" erlebten zahlreiche RNZ-Leser aus Buchen und den Ortsteilen in der Nacht zum Mittwoch, ohne die fremdartig erscheinenden Geräusche zuordnen zu können. Mittlerweile herrscht Klarheit: Es handelte sich um mindestens elf Züge Kraniche, deren trompetenartiger Ruf Lesermeldungen zufolge zwischen 3.30 und 6 Uhr im Buchener Mittelbereich zu vernehmen

