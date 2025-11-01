Samstag, 01. November 2025

Plus Schlafberater Markus Kamps

So klappt es mit dem erholsamen Schlaf

Im Interview verrät der bundesweit bekannte Experte, welche Matratze die richtige für einen ist und wie die beste "Runterfahr-Routine" aussieht.

01.11.2025 UPDATE: 01.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 43 Sekunden
Markus Kamps kommt am 14. und 15. November wieder nach Walldürn, wo er im Möbelhaus Wohnfitz Schlafberatungen anbietet.

Von Rüdiger Busch

Walldürn. Umfragen zufolge leidet jeder vierte Erwachsene in Deutschland an Schlafstörungen, und mehr als zehn Prozent der Bundesbürger erleben ihren Schlaf häufig oder dauerhaft als nicht erholsam.

Das zu ändern, ist die Mission von Markus Kamps: Unter dem Motto "Unterwegs für guten Schlaf" reist der Schlafberater, Präventologe und Buchautor

