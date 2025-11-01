So klappt es mit dem erholsamen Schlaf
Im Interview verrät der bundesweit bekannte Experte, welche Matratze die richtige für einen ist und wie die beste "Runterfahr-Routine" aussieht.
Von Rüdiger Busch
Walldürn. Umfragen zufolge leidet jeder vierte Erwachsene in Deutschland an Schlafstörungen, und mehr als zehn Prozent der Bundesbürger erleben ihren Schlaf häufig oder dauerhaft als nicht erholsam.
Das zu ändern, ist die Mission von Markus Kamps: Unter dem Motto "Unterwegs für guten Schlaf" reist der Schlafberater, Präventologe und Buchautor