Gemeinde will bei Glasfaser und E-Mobilität vorankommen

Der Gemeinderat tagte zu Glasfaser mit Tempo und E-Auto zum Teilen. Kredite wurde aufgenommen.

22.10.2025 UPDATE: 22.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 50 Sekunden
Die bereits vorhandene Ladesäule am Oberschefflenzer Bahnhof soll von deer für das e-Carsharing erst aufgekauft und dann umgenutzt werden. Das spart der Gemeinde erhebliche Kosten. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Schefflenz. Wie geht es weiter, nachdem es die BBV nicht mehr gibt, nachdem "toni" (zumindest für Bestandskunden) "Leonet" wurde? Diese Frage stellt man sich auch in Schefflenz, wo die BBV noch nicht mit dem Glasfaserausbau begonnen hatte. Eine (mögliche) Antwort darauf lieferte im Rahmen der Gemeinderatssitzung am Montagabend Konrad Matheis von der

Stephanie Kern
zu unseren Autoren  
