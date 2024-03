Die Erfahrung mit den bestehenden Windkraftanlagen in Hirchlanden (Foto) zeige, dass die in Baden-Württemberg geltenden Abstände von 700 Metern zur Wohnbebauung zu gering seien, sagte Bürgermeister Ralph Matousek in der Sitzung des Gemeinderats. Foto: Helmut Frodl