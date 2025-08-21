Mosbacher Kooperationsteams sicherten sich Siege
Starke Auftritte der Sportgymnastinnen beim Landesfinale "Jugend trainiert für Olympia" in Bietigheim-Bissingen.
Mosbach. (RNZ/zg) Nach Bietigheim-Bissingen zog es dieser Tage gleich mehrere Teams der Schulgemeinschaft Mosbach: Dort wurden die Landesfinals Baden-Württemberg im Bundeswettbewerb der Schulen "Jugend trainiert für Olympia" in 16 olympischen und paralympischen Sportarten ausgetragen, verbunden mit einem tollen Rahmenprogramm.
Bereits die Eröffnungsveranstaltung war ein Erlebnis: Die
