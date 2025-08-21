Donnerstag, 21. August 2025

zurück
Plus Rhythmische Sportgymnastik

Mosbacher Kooperationsteams sicherten sich Siege

Starke Auftritte der Sportgymnastinnen beim Landesfinale "Jugend trainiert für Olympia" in Bietigheim-Bissingen.

21.08.2025 UPDATE: 21.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 19 Sekunden
Auf ihre Leistungen beim Landesfinale von Jugend trainiert für Olympia dürfen die Sportgymnastinnen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis zurecht stolz sein. Foto: privat

Mosbach. (RNZ/zg) Nach Bietigheim-Bissingen zog es dieser Tage gleich mehrere Teams der Schulgemeinschaft Mosbach: Dort wurden die Landesfinals Baden-Württemberg im Bundeswettbewerb der Schulen "Jugend trainiert für Olympia" in 16 olympischen und paralympischen Sportarten ausgetragen, verbunden mit einem tollen Rahmenprogramm.

Bereits die Eröffnungsveranstaltung war ein Erlebnis: Die

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.