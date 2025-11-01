Samstag, 01. November 2025

zurück
Plus Ravenstein

Biber-Beauftragte der Region trafen sich in Oberwittstadt

Bei dem Treffen ging es um Lebensräume, Schutzmaßnahmen und das Miteinander von Mensch und Tier – mit Blick auf Praxisbeispiele vor Ort.

01.11.2025 UPDATE: 01.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 20 Sekunden
Symbolbild: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Oberwittstadt. (F) Das Treffen der Biberbeauftragten des Regierungspräsidiums Karlsruhe fand dieser Tage im Dorfgemeinschaftshaus in Oberwittstadt statt. Ravensteins Bürgermeister Ralf Killian hieß die Teilnehmer willkommen. In seiner Begrüßung erläuterte er die Herausforderungen, die seitens einer ländlichen Flächenkommune in Bezug auf den Biber bestehen.

Gleichzeitig wurden von ihm

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.