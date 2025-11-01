Oberwittstadt. (F) Das Treffen der Biberbeauftragten des Regierungspräsidiums Karlsruhe fand dieser Tage im Dorfgemeinschaftshaus in Oberwittstadt statt. Ravensteins Bürgermeister Ralf Killian hieß die Teilnehmer willkommen. In seiner Begrüßung erläuterte er die Herausforderungen, die seitens einer ländlichen Flächenkommune in Bezug auf den Biber bestehen.

Gleichzeitig wurden von ihm