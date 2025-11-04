Dienstag, 04. November 2025

Plus Prozess am Landgericht Mosbach

51-Jähriger schlug erst mit den Fäusten, dann mit dem Hammer zu

Die damalige Lebensgefährtin des Angeklagten wurde bei einem Streit in Limbach schwer verletzt. Der genaue Ablauf ist nicht ganz klar.

04.11.2025 UPDATE: 04.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 49 Sekunden
Amtsgericht Landgericht Mosbach - neutrale BU
Das Amts- und Landgericht in Mosbach. Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv

Mosbach/Limbach. (ses) Finanzielle Sorgen, mutmaßliche Eifersucht und Alkohol sind nie eine gute Kombination. Diese Mischung führte dazu, dass ein 51-Jähriger in Limbach mit einem Hammer auf seine damalige Lebensgefährtin eingeschlagen hat und sich nun wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Mosbach verantworten muss. Der erste Prozesstag

