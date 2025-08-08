Freitag, 08. August 2025

Polizeirevier Mosbach

Was Zebras mit Fingerabdrücken zu tun haben

Bei der RNZ-Sommertour bekamen 20 Leserinnen und Leser spannende Einblicke in die verschiedenen Aufgabenbereiche und Räume des Polizeireviers.

08.08.2025 UPDATE: 08.08.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 32 Sekunden
Viel Spaß hatten die 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der RNZ-Sommertour beim Mosbacher Polizeirevier, bei der sie von Leiter Andreas Hammer und seinen Kollegen besondere Einblicke in die verschiedenen Aufgabenbereiche der Polizei erhielten. Foto: Sebastian Schuch

Von Sebastian Schuch

Mosbach. Wie schütze ich mein Haus oder meine Wohnung effektiv vor Einbrechern? Wie sichern Ermittler Spuren? Wie viele Leute arbeiten bei der Polizei in Mosbach? Was lässt sich im Mosbacher Revier mit einer französischen Autobahnraststätte vergleichen? Und was hat ein Zebra mit Polizeiarbeit zu tun? Antworten auf diese und viele weitere Fragen

