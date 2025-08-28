Donnerstag, 28. August 2025

zurück
Plus Osterburken/Mosbach

So kommen Bahn-Fahrgäste bis Ende September weiter an ihr Ziel

Die Arbeiten am Stellwerk dauern an. Die Anpassungen an der Soft- und Hardware erfordern einen weiteren Aufschub.

28.08.2025 UPDATE: 28.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 26 Sekunden
Ein Elektronisches Stellwerk (ESTW) in zweistöckiger Modulbauweise löst am Bahnhof Osterburken das bisherige Stellwerk ab. Die Inbetriebnahme des ESTW soll nun erst im November erfolgen. Foto: Burkard Gassenbauer

Osterburken. (dore/pm) Zugausfälle und Ersatzverkehre zwischen Osterburken und Mosbach stellen die Geduld vieler Bahnreisender seit Wochen auf die Probe. Nun steht fest: Damit ist es so bald noch nicht vorbei, denn die Arbeiten der Deutschen Bahn (DB) am neuen Elektronischen Stellwerk (ESTW) im Bahnhof Osterburken dauern länger als ursprünglich geplant an.

"Grund hierfür sind

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.