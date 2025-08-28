So kommen Bahn-Fahrgäste bis Ende September weiter an ihr Ziel
Die Arbeiten am Stellwerk dauern an. Die Anpassungen an der Soft- und Hardware erfordern einen weiteren Aufschub.
Osterburken. (dore/pm) Zugausfälle und Ersatzverkehre zwischen Osterburken und Mosbach stellen die Geduld vieler Bahnreisender seit Wochen auf die Probe. Nun steht fest: Damit ist es so bald noch nicht vorbei, denn die Arbeiten der Deutschen Bahn (DB) am neuen Elektronischen Stellwerk (ESTW) im Bahnhof Osterburken dauern länger als ursprünglich geplant an.
"Grund hierfür sind
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+