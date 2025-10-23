Donnerstag, 23. Oktober 2025

Plus Osterburken

Anfang 2026 ist das alte GTO Geschichte

Die Abrissarbeiten schreiten voran. Im Sommer 2026 soll das neue GTO mit der fertiggestellten Außenanlage komplett sein.

23.10.2025
Die Abrissarbeiten am alten Ganztagsgymnasium in Osterburken haben am Mittwoch die ehemaligen naturwissenschaftlichen Praktikumsräume erreicht. Foto: Dominik Rechner

Von Dominik Rechner

Osterburken. Mit enormer Kraft reißt der große Bagger Außenteile der ehemaligen naturwissenschaftlichen Praktikumsräume heraus, in sorgfältiger Kleinstarbeit sortiert der Baggerfahrer mit seinem Gerät anschließend den Bauschutt. Es ist eine große, herausfordernde Aufgabe, die Entrümpelung und der Abriss des alten Ganztagsgymnasiums Osterburken (GTO).

