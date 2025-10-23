Anfang 2026 ist das alte GTO Geschichte
Die Abrissarbeiten schreiten voran. Im Sommer 2026 soll das neue GTO mit der fertiggestellten Außenanlage komplett sein.
Von Dominik Rechner
Osterburken. Mit enormer Kraft reißt der große Bagger Außenteile der ehemaligen naturwissenschaftlichen Praktikumsräume heraus, in sorgfältiger Kleinstarbeit sortiert der Baggerfahrer mit seinem Gerät anschließend den Bauschutt. Es ist eine große, herausfordernde Aufgabe, die Entrümpelung und der Abriss des alten Ganztagsgymnasiums Osterburken (GTO).