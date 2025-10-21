Warum es das befürchtete Minus 2025 nicht geben wird
Der Gemeinderat beschäftigte sich mit dem laufenden Haushalt. Die Versammlung des Abwasserzweckverbands wurde vorberaten.
Von Klaus P. Hunzinger
Obrigheim. Weichenstellungen in zwei Kommunalverbänden, denen die Gemeinde Obrigheim angehört, standen im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Sowohl der Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Mosbach-Elztal-Neckarzimmern-Obrigheim, als auch der Abwasserzweckverband Elz-Neckar tagen Anfang November.
Die jeweiligen Tagesordnungen