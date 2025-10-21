Dienstag, 21. Oktober 2025

Plus Obrigheim

Warum es das befürchtete Minus 2025 nicht geben wird

Der Gemeinderat beschäftigte sich mit dem laufenden Haushalt. Die Versammlung des Abwasserzweckverbands wurde vorberaten.

21.10.2025 UPDATE: 21.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 31 Sekunden
Das neue Pumpwerk bei der Verbandskläranlage in Obrigheim nimmt weiter Gestalt an. Bis zum Jahresende ist der Rohbau fertig, im Herbst 2026 soll es betriebsbereit sein. Foto: Klaus P. Hunzinger

Von Klaus P. Hunzinger

Obrigheim. Weichenstellungen in zwei Kommunalverbänden, denen die Gemeinde Obrigheim angehört, standen im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Sowohl der Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Mosbach-Elztal-Neckarzimmern-Obrigheim, als auch der Abwasserzweckverband Elz-Neckar tagen Anfang November.

Die jeweiligen Tagesordnungen

