Von Gabriele Eisner-Just

Neckarkatzenbach. Aus gutem Grund kam der Gemeinderat Neunkirchen zu seiner Oktobersitzung in Neckarkatzenbach zusammen, denn der Hochwasserschutz in dem Ortsteil stand auf der Tagesordnung. Ein Starkregenereignis hatte hier im Sommer 2016 große Schäden angerichtet, und es wurde klar, dass umfangreiche Veränderungen notwendig sind, um dem Krebsbach