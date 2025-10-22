Mittwoch, 22. Oktober 2025

zurück
Plus Neunkirchen-Neckarkatzenbach

So sollen Überschwemmungen am Krebsbach verhindert werden

Der Gemeinderat befasste sich in seiner Sitzung in Neckarkatzenbach mit dem dortigen Hochwasserschutz.

22.10.2025 UPDATE: 22.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten
Am Ortsrand des Neunkirchener Ortsteils Neckarkatzenbach sind umfangreiche Bauarbeiten zum Hochwasserschutz geplant. Foto: Gabriele Eisner-Just

Von Gabriele Eisner-Just

Neckarkatzenbach. Aus gutem Grund kam der Gemeinderat Neunkirchen zu seiner Oktobersitzung in Neckarkatzenbach zusammen, denn der Hochwasserschutz in dem Ortsteil stand auf der Tagesordnung. Ein Starkregenereignis hatte hier im Sommer 2016 große Schäden angerichtet, und es wurde klar, dass umfangreiche Veränderungen notwendig sind, um dem Krebsbach

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.