Neckar-Odenwald-Kreis. (stk) "Wann kommen Geflüchtete?", wollte in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Schefflenz einer der Gemeinderäte wissen. Die Antwort: "Wir wissen es nicht."

Und die hat auch anderswo Gültigkeit: In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 sind insgesamt 34 Erstantragsteller und 30 ukrainische Staatsangehörige im Rahmen der vorläufigen Unterbringung vom Landkreis