Donnerstag, 07. August 2025

zurück
Plus Neckar-Odenwald-Kreis

Was wird aus leer stehenden Gemeinschaftsunterkünften?

Katharina Bethmann vom Landratsamt informiert über die Unterbringungs-Planungen. Gibt es eine Weitervermietung an Gemeinden?

07.08.2025 UPDATE: 07.08.2025 12:00 Uhr 2 Minuten, 49 Sekunden
Nach gut zweijähriger Betriebszeit wird die Buchener Wohnanlage für Flüchtlinge (Schützenstraße) im Herbst wieder abgebaut. Foto: Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. (stk) "Wann kommen Geflüchtete?", wollte in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Schefflenz einer der Gemeinderäte wissen. Die Antwort: "Wir wissen es nicht."

Und die hat auch anderswo Gültigkeit: In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 sind insgesamt 34 Erstantragsteller und 30 ukrainische Staatsangehörige im Rahmen der vorläufigen Unterbringung vom Landkreis

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Stephanie Kern
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.