Vorerst keine weiteren Busfahrer-Streiks
Die BRN pocht auf bestehende Tarifverträge der Busfahrer. Bei der Streikbeteiligung gab größere Unterschiede.
Neckar-Odenwald-Kreis. (ses) Trotz des zweitägigen Streiks von Teilen des Fahrpersonals der Busverkehr Rhein-Neckar GmbH (BRN) dürfte es in näherer Zukunft keine Verhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi geben. Auf Anfrage verweist ein Sprecher der Deutschen Bahn auf den gültigen Tarifvertrag mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), mit dem die BRN "attraktive
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+