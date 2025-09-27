Samstag, 27. September 2025

Neckarsteig ist nach wie vor ein Touri-Zugpferd der Region

Zwischen Wald, Wanderwegen und Wandel: Landschaft und Natur locken immer noch viele Urlauber an. Muss man digitaler werden?

27.09.2025 UPDATE: 27.09.2025 17:00 Uhr 2 Minuten, 13 Sekunden
Der Neckarsteig ist auch nach 13 Jahren noch ein Zugpferd. Wer Urlaub im Neckar-Odenwald-Kreis macht, will auch weiterhin aktiv sein und die Landschaft genießen. Ein Schlechtwetter-Angebot wäre ein Wunsch von Tina Last, Geschäftsführerin der TGO. Foto: Kottal

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Ein echter "Insidertipp", so wird der Neckarsteig auf seiner Webseite genannt. Wobei man sagen muss: Ein echter, richtiger, geheimer Insidertipp ist der Wanderweg nicht mehr. Seit 2012 gibt es ihn – und er zieht immer noch Menschen in die Region. "Der Neckarsteig ist nach wie vor ein Zugpferd", erklärt Tina Last. Last ist

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Stephanie Kern
Redakteurin
zu unseren Autoren  
