Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Ein echter "Insidertipp", so wird der Neckarsteig auf seiner Webseite genannt. Wobei man sagen muss: Ein echter, richtiger, geheimer Insidertipp ist der Wanderweg nicht mehr. Seit 2012 gibt es ihn – und er zieht immer noch Menschen in die Region. "Der Neckarsteig ist nach wie vor ein Zugpferd", erklärt Tina Last. Last ist