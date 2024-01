Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ/pm) In den Neckar-Odenwald-Kliniken steht im Sommer ein personeller Wechsel auf Chefarztebene an: Dr. Bernd Gritzbach verabschiedet sich zur Jahresmitte. "Mit dem Chefarzt verlässt eine langjährige, erfahrene und geschätzte Persönlichkeit die Kliniken", heißt es dazu in einer Mitteilung der Kliniken. Über die Nachfolge laufen derzeit bereits Gespräche mit erfahrenen Medizinern, wie es aus den Kliniken heißt.

Gritzbach war seit Mai 2013 Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie und gründete 2016 das Endoprothetikzentrum am Standort Mosbach. Dort hat der 55-Jährige erfolgreich neue und schonende Verfahren wie den "Vorderen Hüftzugang" bei Hüftoperationen eingeführt und durch die stetige Weiterentwicklung der Abteilung sowie Weiterbildung der Kollegen Mosbach zu einem gefragten Standort für Endoprothetik gemacht. Gritzbach habe sich die Entscheidung, die Kliniken zu verlassen, nicht leicht gemacht. Nach langer Abwägung möchte er aus persönlichen Gründen wieder näher an seine Heimat ziehen. Er bleibt den Neckar-Odenwald-Kliniken aber als Hauptoperateur im Endoprothetikzentrum erhalten.

"Der Abschied ist bedauerlich, aber absolut nachvollziehbar. Wir wünschen Herrn Dr. Gritzbach, dass er an seiner neuen Wirkungsstätte herzlich aufgenommen wird und dort noch viel erreichen kann. Wir bedanken uns für seinen unermüdlichen Einsatz", so die Geschäftsführer Frank Hehn und Harald Löffler. Mit potenziellen Nachfolgern für die Fachbereiche führen die Kliniken bereits Gespräche.