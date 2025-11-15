Mudau. (lm) "Kinder sind das Herzstück unserer Gemeinde, und sie verdienen eine sichere Umgebung zum Aufwachsen und das Bewusstsein, sich verstanden fühlen zu können", brachte Gemeindereferentin Alexandra Blaschek die Gedanken aller Anwesenden im Rahmen der Grundsteinlegung zum Erweiterungsbau des Kindergartens St. Marien bei der Segnung durch Pfarrer Frederik Reith und Pfarrerin Rebecca