Mosbach. (RNZ/stm) Die Location zählt zu den schönsten, die man sich für ein Musik-Open-Air vorstellen kann, das Programm hat es in sich, die Vorbereitungen sind längst und adäquat getroffen. Am ersten Augustwochenende werden wieder reichlich "Folkies" nach Neckarelz strömen, zum nunmehr elften Mal lockt das Folk-am-Neckar-Festival in und an den Burggraben.

Das internationale Line-up