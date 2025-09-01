Montag, 01. September 2025

zurück
Plus Mosbach

Warum bei der Stadtmission Ringen auf dem Plan steht

Die Evangelische Stadtmission und die Christusgemeinde setzen auf Ringen als Jugendangebot und möchten einen Verein gründen.

01.09.2025 UPDATE: 01.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 20 Sekunden
Im Saal der Evangelischen Stadtmission steht zweimal die Woche Ringen auf dem Plan. Das Angebot soll in einen Verein münden, das wird von der Landeskirche gefördert. Foto: privat

Von Stephanie Kern

Mosbach. Matten auf dem Boden, Stühle in Stapeln an den Wänden und ein großes Kreuz, das die Blicke auf sich zieht: Es sieht ungewöhnlich aus, wenn man in den großen Saal der Evangelischen Stadtmission blickt. Und ungewöhnlich ist auch der Grund für die besondere Aufmachung des Raums, in dem sonntags Gottesdienste gefeiert werden. Wenn die Matten liegen,

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Stephanie Kern
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.