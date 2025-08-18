Montag, 18. August 2025

Nur Bewährungsstrafe für Kokain-Dealer

Die Staatsanwaltschaft hatte viereinhalb Jahre gefordert.

18.08.2025 UPDATE: 18.08.2025 13:54 Uhr 1 Minute, 2 Sekunden
Symbolfoto: dpa

Mosbach. (cao) Ein 27-Jähriger ist am Freitag vor dem Mosbacher Landgericht zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden.

Die Vollstreckung setzte Richterin Dr. Barbara Scheuble aus, u. a. weil der Angeklagte nicht vorbestraft ist, die sechsmonatige Untersuchungshaft einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen habe und es sich in den Augen der 1. Großen Strafkammer um

Caspar Oesterreich
