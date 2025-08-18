Mosbach. (cao) Ein 27-Jähriger ist am Freitag vor dem Mosbacher Landgericht zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden.

Die Vollstreckung setzte Richterin Dr. Barbara Scheuble aus, u. a. weil der Angeklagte nicht vorbestraft ist, die sechsmonatige Untersuchungshaft einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen habe und es sich in den Augen der 1. Großen Strafkammer um