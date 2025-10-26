Mosbach-Neckarelz. (RNZ/zg) Die Pfarreiratswahl in der Pfarrei St. Maria Mosbach-Neckarelz ist abgeschlossen, die Pfarreiräte für die nächsten fünf Jahre stehen fest. Wahlberechtigt waren insgesamt 27.755 Katholiken in den fünf Stimmbezirken der neuen Großpfarrei, 2932 Personen gaben ihre Stimme ab – 1815 online, 405 per Briefwahl und 712 im Wahllokal. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von