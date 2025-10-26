Sonntag, 26. Oktober 2025

Plus Mosbach-Neckarelz

Künftige Pfarreiräte der Pfarrei St. Maria stehen fest

Die Online-Wahl war sehr hilfreich. 2932 Personen gaben ihre Stimme ab.

26.10.2025 UPDATE: 26.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 9 Sekunden
„St. Maria Mosbach-Neckarelz“, soll die neue Pfarrei heißen, die sich ab 1. Januar 2026 von Herbholzheim nach Eberbach erstreckt. Foto: Stephanie Kern

Mosbach-Neckarelz. (RNZ/zg) Die Pfarreiratswahl in der Pfarrei St. Maria Mosbach-Neckarelz ist abgeschlossen, die Pfarreiräte für die nächsten fünf Jahre stehen fest. Wahlberechtigt waren insgesamt 27.755 Katholiken in den fünf Stimmbezirken der neuen Großpfarrei, 2932 Personen gaben ihre Stimme ab – 1815 online, 405 per Briefwahl und 712 im Wahllokal. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von

