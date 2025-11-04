Dienstag, 04. November 2025

Plus Mosbach

Nachfolge bei der Musikschule Mosbach geregelt

Mathias Chladt wird der neue Leiter und sein Amt zum 1. August 2026 antreten.

04.11.2025 UPDATE: 04.11.2025 04:00 Uhr 23 Sekunden
Mathias Chladt (2.v.r.) wurde von den Mitgliedsgemeinden einstimmig zum Nachfolger des noch bis Ende Juli 2026 amtierenden Musikschulleiters Martin Daab (r.) gewählt. Neuer 2. Stellvertreter des Vorsitzenden ist Raphael Hofmann (Mitte). Mit auf dem Bild: Vorsitzender OB Julian Stipp (l.) und Betriebsratsvorsitzender Thomas Stalter. Foto: zg

Mosbach. (zg) In der Mitgliederversammlung der Musikschule Mosbach wurde dieser Tage der neue Musikschulleiter bestellt. Die Vertreter der Mitgliedsgemeinden entschieden sich einstimmig für Mathias Chladt. Er ist seit September 2024 stellvertretender Schulleiter an der Musikschule Mosbach. Zuvor hatte er an der Kreismusikschule in Leipzig unterrichtet. Er wird sein neues Amt am 1. August 2026

