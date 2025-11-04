Mosbach. (zg) In der Mitgliederversammlung der Musikschule Mosbach wurde dieser Tage der neue Musikschulleiter bestellt. Die Vertreter der Mitgliedsgemeinden entschieden sich einstimmig für Mathias Chladt. Er ist seit September 2024 stellvertretender Schulleiter an der Musikschule Mosbach. Zuvor hatte er an der Kreismusikschule in Leipzig unterrichtet. Er wird sein neues Amt am 1. August 2026