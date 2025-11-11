Kabarettist Michl Müller zappte von einem Thema zum anderen
Entspannung findet er am Pfandautomat: In der Mälzerei gab es ein unterhaltsames Klassentreffen.
Von Uwe Köbler
Mosbach. Es ist Donnerstagabend, kurz nach 20 Uhr in der voll besetzten Mälzerei. Der Titel des Programms "Limbo of Life" prangt an der Wand der (noch) leeren Bühne, als plötzlich die den Fans vertraute Stimme des fränkischen Kabarettisten Michl Müller erklingt. Die Bühne aber bleibt leer, denn der Wortakrobat hat sich schnell mal unters Zuschauervolk