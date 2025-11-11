Dienstag, 11. November 2025

Plus Mosbach

Kabarettist Michl Müller zappte von einem Thema zum anderen

Entspannung findet er am Pfandautomat: In der Mälzerei gab es ein unterhaltsames Klassentreffen.

11.11.2025 UPDATE: 11.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 56 Sekunden
In Höchstgeschwindigkeit zappte Kabarettist Michl Müller in der Alten Mälzerei von einem zum anderen Thema. Um am Ende zu bekennen: „Ich komm gerne nach Mosbach.“ Foto: kö

Von Uwe Köbler

Mosbach. Es ist Donnerstagabend, kurz nach 20 Uhr in der voll besetzten Mälzerei. Der Titel des Programms "Limbo of Life" prangt an der Wand der (noch) leeren Bühne, als plötzlich die den Fans vertraute Stimme des fränkischen Kabarettisten Michl Müller erklingt. Die Bühne aber bleibt leer, denn der Wortakrobat hat sich schnell mal unters Zuschauervolk

