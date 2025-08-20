Mosbach. (schat) Der Einkauf ist erledigt, man steht an der Kasse und stellt fest, dass der Geldbeutel fehlt oder einfach nicht ausreichend Geld mehr zum Bezahlen darin ist. Eine überaus unangenehme Situation, die viele auch schon selbst erlebt haben.

Bemerkenswert, wenn dann ein hilfsbereiter Mensch diese Situation rettet. So geschehen am Montag um die Mittagszeit im Drogeriemarkt Müller in der Mosbacher Innenstadt, wo eine Seniorin an der Kasse bestürzt bemerkte, dass ihr Geld nicht reicht, um die Rechnung zu begleichen. Was dann passierte, war allerdings außergewöhnlich: Eine junge Frau, die hinter der Seniorin an der Kasse wartete, teilte der Kassiererin mit, dass sie den kompletten Einkauf bezahlt.

DIE GUTE NACHRICHT

"Ich war so aufgeregt und durcheinander, dass ich die junge Frau dann leider aus den Augen verloren habe", schildert die Mosbacher Seniorin der RNZ: "Und ich möchte ihr doch unbedingt das Geld zurückgeben und mich anständig bedanken!" An die Redaktion wendete sie sich also vor allem, um die Helferin in der Not ausfindig zu machen. Die Seniorin hofft, dass sich die junge Frau meldet: "Ich muss das doch begleichen", sagt sie.

Gerührt vom Geschehen an der Kasse zeigt sich die Marktleiterin von Müller: "Das ist wirklich was Besonderes. Und schön, dass es noch solche Menschen gibt wie die junge Frau, die von sich aus einfach den Einkauf der Seniorin bezahlt hat", sagt Nursel Yagiz. In der Tat, diese Hilfeleistung ist bemerkenswert. Umso verständlicher, dass die Seniorin persönlich Danke sagen möchte.

Es wäre also schön, wenn die spontane Helferin dieser Aufruf erreichen würde – und sie sich bei der RNZ-Redaktion meldet. Gerne telefonisch unter 06261/93227150 oder per E-Mail: red-mosbach@rnz.de.