Von Pia Geimer

Mosbach. Justus Friedrich Eichhorn ist ein Ausnahmetalent in der Klavierszene. Mit seinen gerade mal 15 Jahren ist der junge Pianist aus Weimar bereits auf vielen großen Bühnen und bedeutenden Festivals aufgetreten. Den Wunderkind-Status hat er jedoch längst hinter sich gelassen und verzaubert mit seiner frischen, direkten Art des Musizierens und seiner