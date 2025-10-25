Eberbach. (sde) Busverkehr und Wasserversorgung: Wegen der Baumaßnahme in der Friedrichstraße sind von Montag bis Freitag, 27. bis 31. Oktober, Änderungen im Busverkehr notwendig. Die Wasserversorgung wird am Montag, 27. Oktober, von etwa 8 bis 15 Uhr unterbrochen.

> Busverkehr: So wird auf Höhe der Stadthalle vom 27. bis Donnerstag, 30. Oktober, die Fahrbahn in