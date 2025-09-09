Michaelismesse endet mit effektvollem Feuerwerk
Insider sprechen von einem "vollen Erfolg". Viel Leben auch in der Innenstadt.
Miltenberg. (rsc) Auch das Finale am letzten Messe-Wochenende in Miltenberg fand bei sonnigem Bilderbuchwetter statt und zog wie während der ganzen Messezeit viele Besucher an.
"Es war ein Event voller Vergnügen und Geselligkeit für Jung und Alt, das alle Sinne ansprach", meinte eine Verantwortliche der Messeleitung. Zahlreiche Besucherinnen und Besuchern strömten aus Bayern,
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+