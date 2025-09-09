Miltenberg. (rsc) Auch das Finale am letzten Messe-Wochenende in Miltenberg fand bei sonnigem Bilderbuchwetter statt und zog wie während der ganzen Messezeit viele Besucher an.

"Es war ein Event voller Vergnügen und Geselligkeit für Jung und Alt, das alle Sinne ansprach", meinte eine Verantwortliche der Messeleitung. Zahlreiche Besucherinnen und Besuchern strömten aus Bayern,