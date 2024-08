Miltenberg. (rsc) Am gestrigen Freitag startete um 17 Uhr mit dem Bieranstich durch das Stadtoberhaupt die zehntägige Michaelismesse, die in "bewährter und liebgewonnener Tradition", so erster Bürgermeister Bernd Kahlert, aus der Dreiländerregion Baden-Württemberg, Bayern und Hessen sowie darüber hinaus gerne besucht wird.

Beeindruckend ist nicht nur der gelungene, erlebnisreiche Mix aus Messe, Musik, Volksfest-Vergnügen, Sonderangeboten, Spaß, Prominenz, Party-Stimmung, kulinarischen Genüssen, Festbier und Feuerwerk (diesmal von der Mildenburg), sondern auch die neue Festhalle, die seit 2022 besteht, und ihre einladende Atmosphäre.

12,30 Euro kostet heuer die Michelsmess-Maß mit einer Stammwürze von 13,5 Prozent und einem Alkoholgehalt um die sechs Prozent. Kühl-Container vor Ort halten täglich sämtliche Getränke auf Temperatur. "Das Bier muss im Krug frisch sein!", betont Brauerei-Geschäftsführer Johannes Faust.

Im Vergnügungspark warten Klassiker wie Autoscooter, Ketten-Karussell, Riesenrad und viele Marktstände und Aussteller auf die Besucher, die zu Fuß, mit der Bahn, dem Rad oder Auto anreisen – oder mit dem eigens eingerichteten, bewährten Messebus-Verkehr.

Info: Highlights und Termine, Haltestellen und Abfahrtszeiten finden sich im Programmheft und im Internet unter www.michaelismesse.de.