Kreuzwertheim. (pol) Ein 69 Jahre alter Rollerfahrer ist am Mittwochabend nach einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Main-Spessart seinen Verletzungen erlegen. Er war mit einem Pkw zusammengestoßen, als er bei Kreuzwertheim auf die Staatsstraße 2315 einbiegen wollte.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der Mann die Kreisstraße MSP 36 aus Richtung Rettersheim und wollte nach links in Richtung Kreuzwertheim abbiegen. Dabei übersah er offenbar den Citroën einer 81-Jährigen, die aus Richtung Unterwittbach kam. Beim Zusammenstoß zog sich der Rollerfahrer schwerste Verletzungen zu. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren schnell vor Ort. Der Mann wurde zunächst notversorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb.

Die Pkw-Fahrerin blieb dem derzeitigen Stand zufolge unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt und abgeschleppt. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt zum genauen Unfallhergang. Dabei wird sie von einem Sachverständigen unterstützt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung war die Staatsstraße voll gesperrt.