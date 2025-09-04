Lauda-Königshofen. (pol/mare) Beim Versuch, die Gleise zu überqueren, ist am Donnerstagmittag ein Mann in Lauda-Königshofen von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen der Polizei versuchte ein 58-Jähriger gegen 12 Uhr im Bereich Lauda-Königshofen unbefugt die Gleise zu überqueren. Dabei übersah er offenbar eine sich nähernde Regionalbahn. Der Fahrzeugführer des aus Richtung Crailsheim kommenden Zuges versuchte noch, eine Schnellbremsung vorzunehmen, als er den Mann bemerkte. Doch er konnte nicht mehr verhindern, dass der Zug den Mann erfasste.

Der 58-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 27 Reisenden in der Bahn wurden nicht verletzt. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen musste die Bahnstrecke zwischen Crailsheim und Lauda bis 13.12 Uhr für den Zugverkehr gesperrt werden.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt. Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie zum Beispiel Über- oder Unterführungen, überquert werden.