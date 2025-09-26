Von Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. Man kann es drehen und wenden, wie man will: Die Lage ist und bleibt schwierig. Auf rund 67,5 Millionen Euro beläuft sich der Fehlbetrag, der vom Neckar-Odenwald-Kreis in den vergangenen zehn Jahren für den Betrieb der nach wie vor kreiseigenen Neckar-Odenwald-Kliniken auszugleichen war.

10,5 Millionen Euro war die