Mittwoch, 08. Oktober 2025

Höpfingen

Gibt es eine Lösung mit Texaid für das Altkleider-Container-Problem?

Die Gemeinde stehe mit dem Betreiber im Austausch. Zeitlich ist es noch nicht abschätzbar.

08.10.2025 UPDATE: 08.10.2025 04:00 Uhr 22 Sekunden
Foto: Adrian Brosch

Höpfingen. (adb) Kommt Zeit, kommt Rat: Das gilt auch für den Altkleidercontainer an der B27, der zwischen Netto-Markt und der Gaststätte "Beim Hannes" ein unverändert hässliches Bild abgibt. "Die Gemeinde steht im Austausch mit dem Betreiber Texaid und findet eine Lösung", versprach Bürgermeister Christian Hauk am Montag.

Zeitlich könne man noch nichts abschätzen. Man sei aber bereits

