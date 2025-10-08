Höpfingen. (adb) Kommt Zeit, kommt Rat: Das gilt auch für den Altkleidercontainer an der B27, der zwischen Netto-Markt und der Gaststätte "Beim Hannes" ein unverändert hässliches Bild abgibt. "Die Gemeinde steht im Austausch mit dem Betreiber Texaid und findet eine Lösung", versprach Bürgermeister Christian Hauk am Montag.

Zeitlich könne man noch nichts abschätzen. Man sei aber bereits