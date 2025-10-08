Mittwoch, 08. Oktober 2025

Der Bikepark bleibt vorerst unverändert

Die Verwaltung sieht sich außerstande, gewünschte Änderungen zeitnah umzusetzen.

08.10.2025 UPDATE: 08.10.2025 04:00 Uhr 38 Sekunden
Kaum eingeweiht, gibt es schon zahlreiche Änderungswünsche für den Bikepark.

Höpfingen. (adb) Vier Wochen nach seiner Eröffnung war der Bikepark am Montag zum zweiten Mal ein Thema im Höpfinger Gemeinderat: Dem Freizeitangebot galten gleich mehrere Meldungen der Räte.

Zum einen regte Josef König die Beschilderung mit Hinweis auf spielende Kinder an, zum anderen verwiesen Dirk Nied und Kai Nohe auf Grabungen, mit denen Besucher die Hügel verändern – teilweise

