Engelmann Sensor baut Produktion und Recycling aus
Win-Win-Situation durch konsequentes Recycling: Die Wärmezähler des Unternehmens aus der Region kennt fast jeder (Ver-)Mieter. Nun wird am Standort Hirschhorn expandiert.
Von Carmen Oesterreich
Hirschhorn. "Wer seine Daten kennt, spart im Verbrauch", wirbt Marketing Manager Ralf Biebeler für eines der wichtigsten Produkte der Engelmann Sensor GmbH: Wärme- und Kältezähler. Sie hängen pflichtgemäß in vielen Heizkellern und erleichtern Vermietern und Mietern die Nebenkostenabrechnung und -prüfung.
Weil die Daten mittlerweile häufig über
