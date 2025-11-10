Hirschhorn. (MD) Einmal mehr beschäftigte die dringend notwendige Sanierung des Rathausdaches das Hirschhorner Stadtparlament. Um es vorwegzunehmen: Nach längerer Diskussion billigten die Stadtverordneten einvernehmlich, Planungskosten in Höhe von 60.000 Euro für die Flachdachsanierung freizugeben. Und die SPD zog ihren Antrag zurück, mit dem der Magistrat beauftragt werden sollte, die