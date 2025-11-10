Montag, 10. November 2025

Plus Hirschhorn

Das Dach ist kaputt, im Magistratszimmer stehen Wannen

Stadtverordneten geben 60 000 Euro für Planungskosten frei - Günstigste Lösung ist Sanierung von Flachdach - SPD zieht Antrag zurück

10.11.2025 UPDATE: 10.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 46 Sekunden
Marode ist das Hirschhorner Rathausdach und bedarf dringend einer Sanierung. Foto: Marcus Deschner

Hirschhorn. (MD) Einmal mehr beschäftigte die dringend notwendige Sanierung des Rathausdaches das Hirschhorner Stadtparlament. Um es vorwegzunehmen: Nach längerer Diskussion billigten die Stadtverordneten einvernehmlich, Planungskosten in Höhe von 60.000 Euro für die Flachdachsanierung freizugeben. Und die SPD zog ihren Antrag zurück, mit dem der Magistrat beauftragt werden sollte, die

