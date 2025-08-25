Echter Holzhase und flotte Kanupaddler (plus Fotogalerie)
Die Kerwe lockte mit zahlreichen Hinguckern und Mitmachangeboten. Sogar der Bürgermeister wagte sich ans Paddel.
Von Peter Lahr
Haßmersheim. Was andere Kommunen seit Jahren mehr oder weniger erfolgreich versuchen, in Haßmersheim hat ein belebtes Neckarvorland schon lange Tradition. Spätestens zur Kerwe verwandelt sich der Uferbereich zur Flaniermeile, die zahlreiche Biergärten voller kulinarischer Schmankerln bereithält. Ein gut bestückter Rummelplatz gehört ebenso dazu wie ein
