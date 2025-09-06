Neckarmühlbach. (pm/RNZ) Gemüse hat aktuell Hochsaison in vielen Gärten und auf Bauernhöfen. Doch woher kommt eigentlich das Saatgut für den Anbau? Darüber informierte sich die Bioland-Regionalgruppe Heilbronn dieser Tage bei einem Besuch auf dem Hof von Sativa Neckarmühlbach, wie die Gruppe in einer Pressemitteilung schreibt.

Demnach werden auf dem Hof schon seit mehr als 30 Jahren