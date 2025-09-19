Seelsorgeeinheit feiert ihr letztes Pfarrfest
Die Verantwortlichen planen das Gemeindefest für Sonntag, 28. September. Viele Musikgruppen gestalten einen lebendigen Gottesdienst mit.
Hardheim/Höpfingen. (adb) Zum 1. Januar 2015 nahm die Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland ihre Tätigkeit auf – flankiert vom bekannten Logo, das die Jünger auf dem Weg nach Emmaus stilisiert. Zehn Jahre später macht man sich erneut auf den Weg – in die römisch-katholische Kirchengemeinde Bauland-Odenwald / Pfarrei St. Oswald, Buchen, in der die Seelsorgeeinheit zum
