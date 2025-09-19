Hardheim/Höpfingen. (adb) Zum 1. Januar 2015 nahm die Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland ihre Tätigkeit auf – flankiert vom bekannten Logo, das die Jünger auf dem Weg nach Emmaus stilisiert. Zehn Jahre später macht man sich erneut auf den Weg – in die römisch-katholische Kirchengemeinde Bauland-Odenwald / Pfarrei St. Oswald, Buchen, in der die Seelsorgeeinheit zum

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote