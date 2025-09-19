Von Anja Hammer

Malsch. Wie geht es weiter in der Mühlgasse? Ein Investor plant, direkt neben dem Dorfplatz ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus mit 15 Wohnungen zu bauen. Im Juni befürwortete der Gemeinderat den Entwurf in öffentlicher Sitzung.

Nun sind keine drei Monate vergangen – und in der nächsten Sitzung muss der Rat seinen Beschluss schon wieder aufheben.