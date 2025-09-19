Freitag, 19. September 2025

zurück
Plus Malsch

Beim Bauprojekt Mühlgasse lief zu viel hinter verschlossenen Türen

Ein Bürger reichte Kommunalrechtsbeschwerde zum Bauprojekt ein. Ein Eigentümer verkauft nicht. Der Rat muss den Beschluss aufheben.

19.09.2025 UPDATE: 19.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 47 Sekunden
Auf 1600 Quadratmetern, verteilt auf drei Grundstücke zwischen Mühlgasse und St. Franziskuskindergarten (rechts im Bild), will ein Investor ein Mehrfamilienhaus bauen. Der Gemeinderat befürwortete das Vorhaben, muss jetzt aber seinen Beschluss wieder aufheben. Foto: Hammer

Von Anja Hammer

Malsch. Wie geht es weiter in der Mühlgasse? Ein Investor plant, direkt neben dem Dorfplatz ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus mit 15 Wohnungen zu bauen. Im Juni befürwortete der Gemeinderat den Entwurf in öffentlicher Sitzung.

Nun sind keine drei Monate vergangen – und in der nächsten Sitzung muss der Rat seinen Beschluss schon wieder aufheben.

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Anja Hammer
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.