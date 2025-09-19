Beim Bauprojekt Mühlgasse lief zu viel hinter verschlossenen Türen
Ein Bürger reichte Kommunalrechtsbeschwerde zum Bauprojekt ein. Ein Eigentümer verkauft nicht. Der Rat muss den Beschluss aufheben.
Von Anja Hammer
Malsch. Wie geht es weiter in der Mühlgasse? Ein Investor plant, direkt neben dem Dorfplatz ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus mit 15 Wohnungen zu bauen. Im Juni befürwortete der Gemeinderat den Entwurf in öffentlicher Sitzung.
Nun sind keine drei Monate vergangen – und in der nächsten Sitzung muss der Rat seinen Beschluss schon wieder aufheben.
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+