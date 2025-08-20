Wie fährt es sich mit dem Oldtimer-Mähdrescher?
Nebenerwerbslandwirt Thomas Erbacher ist bei der Ernte in Hardheim mit dem Oldtimer-Mähdrescher Claas Dominator 48 unterwegs.
Von Daniela Käflein
Hardheim. Von Weitem schon sieht man, wie es staubt. Die Haspel dreht sich. Auf dem offenen Oldtimer-Mähdrescher, der in diesem Jahr 40 Jahre alt wird, sitzt Thomas Erbacher. Er wirkt zumindest nach außen nicht gestresst: Selbstvergessen und mit einer großen Portion Zufriedenheit, wie es scheint, schaut er in die Landschaft in der "Schleid", einem
