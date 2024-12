Hardheim/Schweinberg. (adb) Stets offen und aufrecht, mit feinem Humor und ausgeglichenem Gemüt, war Manfred Jekosch zu Recht ein sehr geschätzter Zeitgenosse – ein Sportsfreund im eigentlichen Sinne des Wortes. Seiner Erftäler Wahlheimat war er sehr verbunden, was unter anderem 2016 mit der Bürgermedaille in Bronze gewürdigt wurde. Nun ist er an seinem 85. Geburtstag nach längerer Erkrankung verstorben – ein schmerzlicher Verlust nicht nur für die Vereinswelt.

Manfred Jekosch stammte aus dem Ruhrgebiet. Seine berufliche Heimat war die Bundeswehr, über die er nach Hardheim gekommen war: Er war im Munitionsdepot beschäftigt und vertrat in dieser Funktion den seinerzeitigen Kommandeur Jürgen de Witt.

Zu den großen Leidenschaften Manfred Jekoschs zählte vor allem der Sport: Im TV Hardheim, dessen Ehrenmitglied er seit 2011 war, setzte er nicht nur jahrelang als stellvertretender Vorsitzender, als Mitbegründer und treibende Kraft der "Jedermänner" sowie Mitorganisator der unvergessenen Oberhof-Fahrten weithin sichtbare Akzente.

Er war zudem ein begeisterter Faustballer, Leichtathlet durch und durch bis ins gesetztere Alter und ein stetiger Absolvent des Sportabzeichens. Noch 2017 war er zum "Leichtathleten des Jahres" gekürt worden. Selbst in Zeiten stark angeschlagener Gesundheit ließ er es sich nicht nehmen, die Jahreshauptversammlungen der Sparten – vor allem der Turner und Leichtathleten – zu besuchen und war stets ein gern gesehener Gast.

Zudem war er aktiv in die 950-Jahr-Feier Hardheims im Jahr 2000 involviert: Als Vertreter des TVH gehörte er dem Festausschuss an, um die Ideen und Vorstellungen des Vereins mit einzubringen. Sein Interesse an Bewegung und Fitness führte ihn zum Verein "Mühlenradweg Erftal", in dessen Vorstand er sich jahrelang engagiert einbrachte. In früheren Jahren war er außerdem bei den Buchener Briefmarkenfreunden aktiv, ebenso Vorstandsmitglied und Kassierer in der Musikschule Hardheim.

Privat war er mit seiner in Hardheim ebenfalls weithin geschätzten Frau Helga verheiratet, mit der er eine Tochter großzog. Oft traf man das Ehepaar Jekosch – in den 80er-Jahren hatten sie sich ein Eigenheim in Schweinberg geschaffen – in Hardheim an, stets gesprächsbereit, immer zuvorkommend. Durch seine herzliche Art, aber auch durch sein stetiges Engagement für die Gesellschaft wird Manfred Jekosch bei seinen zahlreichen Freunden und Bekannten in liebevoller Erinnerung bleiben.