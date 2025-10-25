Samstag, 25. Oktober 2025

Plus Hardheim

Optiker kämpft sich nach Erfapark-Kündigung mit neuem Laden zurück

Gelungener Neustart: Jürgen Barth beweist Herzblut und Haltung. Er ist jetzt im ehemaligen "Prinz Karl".

25.10.2025 UPDATE: 25.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 57 Sekunden
Zahlreiche Gäste – darunter (v. l.) Bürgermeister Stefan Grimm, Manfred Böhrer und Oliver Pöschko – gratulierten Jürgen Barth und Familie zum neuen Laden. Foto: Adrian Brosch

Hardheim. (adb) Der Schock saß tief, als Jürgen Barth die Kündigung für seine Räumlichkeiten im ehemaligen Eiscafé "Royal" erhielt. Als echtes Stehaufmännchen hat der Hardheimer Augenoptikermeister jedoch aus der Not eine Tugend gemacht – und sich mit der Gestaltung seines neuen Ladengeschäfts selbst übertroffen: Mit einer emotionalen Feierstunde eröffnete er im Rahmen des Wendelinusmarkts

