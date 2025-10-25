Hardheim. (adb) Der Schock saß tief, als Jürgen Barth die Kündigung für seine Räumlichkeiten im ehemaligen Eiscafé "Royal" erhielt. Als echtes Stehaufmännchen hat der Hardheimer Augenoptikermeister jedoch aus der Not eine Tugend gemacht – und sich mit der Gestaltung seines neuen Ladengeschäfts selbst übertroffen: Mit einer emotionalen Feierstunde eröffnete er im Rahmen des Wendelinusmarkts