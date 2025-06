Von Caspar Oesterreich

Gundelsheim. Lang war sie, die jüngste Gemeinderatssitzung in Gundelsheim am Mittwochabend – aber alles andere als langweilig! Knapp 30 Minuten Kritik und Mahnung brachte zum Einstieg schon die Bürgerfragestunde mit sich, die immerhin überging zum ersten großen Thema des Abends: der Neuausrichtung der städtischen Wasserversorgung inklusive der Förderung auf eigener Gemarkung von mehr als einer Milliarde Liter Grundwasser pro Jahr.

Dass der Gemeinderat mit der Heilbronner Versorgungs GmbH unzufrieden ist, hatte sich in vergangenen Sitzungen immer deutlicher gezeigt. Die Kündigung des Betriebsführungsvertrages zum Jahresende erfolgte entsprechend einstimmig und ohne weitere Aussprache.

Außerdem auf der Agenda: die Verdoppelung der Ausfallbürgschaft auf annähernd sechs Millionen Euro für die Erschließung des Baugebiets "Ob dem Dorf V" in Höchstberg, die Vorstellung der Kriminalstatistik 2024 mit bedauerlichen Erkenntnissen über eine sehr angespannte Personalsituation im Gundelsheimer Polizeiposten, ein verhältnismäßig hohes Nachtragsangebot für den Abbruch des Gebäudes in der Mittelstraße 3 in Bachenau sowie neun weitere Tagesordnungspunkte – darunter der Jahresabschluss 2023 des Eigenbetriebs Wasserversorgung (mit einem Gewinn von 33.673 Euro, nachdem der Verlust 2022 bei fast 180.000 Euro lag) und die Zusammenlegung der Feuerwehr-Abteilungen Böttingen und Gundelsheim.

Knapp 26.000 Euro habe der Faschingsumzug unterm Strich die Stadt gekostet, leitete Bürgermeisterin Heike Schokatz die Sitzung mit der Antwort auf eine Bürgerfrage ein, die Günter Biernoth im März gestellt hatte. "Ich habe nach den Kosten der Stadt für die gesamte Kampagne gefragt, nicht nach denen nur für den Umzug", gab der sich wenig zufrieden. Als Bürger fühle er sich nicht ernst genommen von der Verwaltung, betonte Biernoth.

Auch Martin Oheim sah seine Fragen von vor drei Monaten nicht wirklich beantwortet. Die Aussage Schokatz’, der Kunstrasenplatz werde alle vier bis fünf Wochen vom Bauhof abgezogen, im Herbst zusätzlich von Laub befreit und einmal im Jahr von einer Fachfirma gereinigt "stimmt so nicht", kommentierte er. Dafür habe er auch Zeugen, führte Oheim ausführlich aus und regte unter anderem erneut an, sich über das Konzept der Bürgerfragestunde im Gremium Gedanken zu machen.

Ein deutliches Plädoyer für den umsichtigen Umgang "mit unserem höchsten Gut" gab Richard Englert ab. Gerade werde der Weg freigemacht, um in Gundelsheim Grundwasser im großen Stil zu fördern. "Aber keiner kann sagen, wie viel überhaupt da ist", kritisierte er und forderte valide Messwerte. "Der Bürger wird da nicht mitgenommen, auch das macht mir Sorgen", erklärte Englert. Zudem äußerte er sich mit Bedenken ob der Einleitung von Trifluoracetat (TFA) und anderen sogenannten PFAS in den Neckar (die Rhein-Neckar-Zeitung berichtete mehrfach über das Thema).

Die Antwort übernahm Alexander Freygang, wobei der Geschäftsführer des Zweckverbands "Wasserversorgungsgruppe Mühlbach" schon vorgriff auf seine spätere Präsentation. Was die wasserabweisenden PFAS angehe, liege die Mühlbachgruppe deutlich unter den Grenz- bzw. Leitwerten, regelmäßig werde das Trinkwasser untersucht. Genaue Daten zum Grundwasserpegel, den Zulauf- und möglichen Fördermengen sollen die Gutachten im Zuge des wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens liefern. Klar sei aber: "Der Grundwasserleiter wird nicht überproportional beansprucht", so Freygang.

Mittelfristiges Ziel des Zweckverbands ist, die Eigenversorgung der Mitgliedskommunen hochzufahren und so den Kostensprüngen der Bodensee-Wasserversorgung entgegenzuwirken. Verschiedene Quellen erhöhen die Versorgungssicherheit, wobei das vor Ort geförderte Wasser zuerst in die eigene Kommune fließen soll. Nur das, was dann noch übrig bleibt, werde regional verteilt, so Freygang.

Viele Detailfragen schlossen sich an, bevor der Gemeinderat einstimmig eine dreijährige Kooperation mit der Wasserversorgungsgruppe Mühlbach besiegelte. Läuft alles zur beidseitigen Zufriedenheit, könnte die Stadt 2029 Vollmitglied in dem Zweckverband werden.

Wenig zufrieden stellte den Gemeinderat die Tatsache, dass die Stadt 44 der insgesamt 47 Bauplätze im Neubaugebiet "Ob dem Dorf V" in Höchstberg vermarkten muss. Aufgrund des Bauzwangs hatte kaum ein Grundstückseigentümer eigenes Interesse an einem Bauplatz bekundet. Mit der Folge, dass sich die für die Zwischenfinanzierung der Erschließung erforderliche Ausfallbürgschaft der Stadt auf 5,9 Millionen Euro mehr als verdoppelt.

Vor allem in den Reihen von Wfh sorgt das für Bedenken. Aufgrund der knappen Stadtkasse läuft das Projekt außerhalb des Haushalts über die ESB KommunalProjekt AG und könnte nach acht Jahren Laufzeit eine hohe Ablösesumme nach sich ziehen – je nachdem, wie viele Grundstücke bis dahin verkauft sind. Bei drei Enthaltungen, sechs Gegen- und 13 Ja-Stimmen bewilligte der Rat nach längerer Debatte schließlich die Anpassung der Ausfallbürgschaft.

Matthias Stadelmann, Leiter des Polizeipostens Gundelsheim, berichtete von 201 Straftaten im vergangenen Jahr (2023 waren es 197), womit Gundelsheim im Revier- und Präsidiumsvergleich "im gesunden Mittelfeld" liege. Auch die Häufigkeitszahl 2662 (Straftaten hochgerechnet auf 100.000 Einwohner) ist deutlich unter dem Landesdurchschnitt (5180). Dass sich die Aufklärungsquote auf nur 58,7 Prozent beläuft, sei der wachsenden Kriminalität im Internet geschuldet, so Stadelmann. Weil die Drahtzieher meist im Ausland sitzen, sei hier ein Ermittlungserfolg besonders selten.

Mag sein, ist aber wohl nur die halbe Wahrheit. Auf der anderen Neckarseite in Haßmersheim liegt die Aufklärungsquote 2024 bei 77,5 Prozent. Der dort zuständige Polizeiposten Aglasterhausen ist aber auch etwas besser besetzt. Vier Beamte sind in Gundelsheim stationiert und decken von dort aus auch Untereisesheim, Bad Wimpfen und Offenau ab – ein 67 km2 großes Gebiet mit rund 22.500 Einwohnern. Ein Job, für den Polizeipräsident Frank Spitzmüller Ende 2023 noch sieben Beamte eingeplant hatte, als es um die Schließung des Gundelsheimer Polizeipostens und einen Neubau in Bad Wimpfen ging (wir berichteten).

Für einigen Unmut im Gemeinderat sorgte nach fast drei Stunden dann noch ein Nachtrag für den Abbruch des Gebäudes in der Mittelstraße 3 in Bachenau. Weil zu viel Holz und Stroh im Schutt gefunden wurden, erhöhen sich die Kosten um rund 36.000 Euro, was knapp 50 Prozent entspricht. Und für die Zwischenlagerung und den Transport des Abbruchmaterials, das gerade vor der MSV Halle lagert, für das Straßenfest am ersten Juli-Wochenende aber weichen muss, kommen noch einmal 5500 Euro obendrauf. Bei acht Enthaltungen stimmte der Rat zu.