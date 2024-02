Gundelsheim. (rü) Wir erinnern uns gerne ans vergangene Jahr: Nur strahlende Gesichter beim Gundelsheimer Carnevalverein. Das Strahlen konnte weitergehen, denn die sechs Prunksitzungen nach Corona waren alle ausverkauft, und zum Straßenfasching kamen am gestrigen Dienstag erneut fast 20.000 Besucher in die Deutschordensstadt.

Das närrische Volk am Straßenrand feierte an diesem regenfreien Dienstagnachmittag noch ein letztes Mal in dieser Kampagne die vielen Aktiven des GCV um das Prinzenpaar und Präsidenten Hans Peter Bechthold. Zahlreiche Umzüge und Fremdensitzungen der Unterländer und befreundeter Vereine wurden in den vergangenen Tagen begleitet und unterstützt. So waren die Gundelsheimer bei den Umzügen in Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Hirschhorn, Billigheim, Binswangen, Obergimpern, Talheim, Hardthausen, Ellhofen, Sulzbach und nicht zuletzt auch beim Patenverein in Haßmersheim dabei, die alle natürlich auch gestern am Umzug teilnahmen.

So ging es auch für die GCV-Aktiven übergangslos aus der Rosenmontagsparty in dieses Faschingsfinale. 64 teilnehmende Vereine hatten erneut den Weg in die Deutschordensstadt gefunden, um dabei sein zu können bei diesem abschließenden Höhepunkt der fünften Jahreszeit. Die Gastgeber stellten 24 Gruppen aus den eigenen Reihen.

Traditionell war auch die Guggenmusik aus dem Schweizer Kanton St. Gallen, die "Ranzach-Giger" aus Ernetschwill, wieder an den Neckar gereist. Bereits seit vier Jahrzehnten kommen diese 31 treuen Freunde in zweijährigem Abstand nach Gundelsheim. "Dort feiern wir zwei Tage lang Fasching und bringen die Bühnen zum Beben. Es ist für uns immer wieder ein großes Highlight und eine Riesengaudi. Wir freuen uns heute schon wieder auf das nächste Mal", so der Präsident Reto Rüegg.

Allen Organisatoren und Helfern um Zugmarschall Steffen Buschbacher galt großer Dank. Aber auch ohne das DRK, die Feuerwehr Gundelsheim, das THW Haßmersheim, die Polizei, den Bauhofmitarbeitern, die Traktorfahrer und Umzugskassierer wäre eine so große Veranstaltung nicht zu meistern gewesen.

Traditionell lud Bürgermeisterin Heike Schokatz im Anschluss zum Empfang ins Rathaus ein. Prinzenpaare, Präsidenten und Symbolfiguren der geladenen Vereine konnten sich dort nochmals ausgiebig über die zurückliegende Kampagne austauschen und somit den Tag wie auch die närrische Zeit ausklingen lassen.